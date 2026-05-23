Gp Canada Russell in pole davanti ad Antonelli | la griglia di partenza

Notizia in breve

George Russell ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Canada, con un tempo di 1:12. Durante le qualifiche di sabato 23 maggio, il pilota britannico ha staccato gli avversari, piazzandosi davanti a tutti. Secondo si è classificato un altro pilota, mentre il terzo posto è andato a un collega. La griglia di partenza vede quindi Russell in prima fila, seguito da Antonelli e un altro concorrente. La gara si svolgerà nelle prossime ore.