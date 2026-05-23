Gp Canada Russell in pole davanti ad Antonelli | la griglia di partenza

Da webmagazine24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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George Russell ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Canada, con un tempo di 1:12. Durante le qualifiche di sabato 23 maggio, il pilota britannico ha staccato gli avversari, piazzandosi davanti a tutti. Secondo si è classificato un altro pilota, mentre il terzo posto è andato a un collega. La griglia di partenza vede quindi Russell in prima fila, seguito da Antonelli e un altro concorrente. La gara si svolgerà nelle prossime ore.

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(Adnkronos) – George Russell si prende la pole position del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota britannico chiude le qualifiche con il miglior giro, 1:12.578, davanti al compagno di squadra della Mercedes Andrea Kimi Antonelli e alla McLaren di Lando Norris. Indietro le Ferrari: quinto Hamilton davanti a Verstappen, ottavo Leclerc.  Per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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