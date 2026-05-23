GP Canada | Palmer spiega la sfida energetica tra frenate e velocità
Durante il Gran Premio del Canada, Palmer ha descritto come il limite di sei megajoules influenzerà le prestazioni dei piloti sui rettilinei, riducendo la quantità di energia disponibile per le accelerazioni. Ha spiegato che un eccesso di carica iniziale della batteria può comportare rischi di surriscaldamento e di perdita di potenza durante la corsa. La gestione dell’energia tra frenate e accelerazioni diventa quindi fondamentale per mantenere la velocità e evitare problemi tecnici.
?? Punti chiave Come influenzerà il limite di sei megajoules la velocità sui rettilinei? Quale rischio corre un pilota che carica troppo la batteria inizialmente? Come gestirà la Mercedes la sfida tra frenata e potenza elettrica? Perché la temperatura dei freni può compromettere il recupero energetico??? In Breve Limite di recupero energetico fissato a sei megajoules per ogni singolo giro. Griglia sprint vede Russell primo, Antonelli secondo, Norris terzo e Piastri quarto. Hamilton quinto e Lecle . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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