GP Canada | Palmer spiega la sfida energetica tra frenate e velocità

Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Canada, Palmer ha descritto come il limite di sei megajoules influenzerà le prestazioni dei piloti sui rettilinei, riducendo la quantità di energia disponibile per le accelerazioni. Ha spiegato che un eccesso di carica iniziale della batteria può comportare rischi di surriscaldamento e di perdita di potenza durante la corsa. La gestione dell’energia tra frenate e accelerazioni diventa quindi fondamentale per mantenere la velocità e evitare problemi tecnici.