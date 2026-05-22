GP Canada | Antonelli sfida Montreal tra prove libere e Sprint

Durante il Gran Premio del Canada, il pilota si prepara a affrontare le prove libere e la Sprint sul circuito di Montreal. La sessione di prove libere fornirà indicazioni sulle prestazioni delle vetture, mentre la Sprint determinerà la posizione di partenza per la gara principale di domenica. La sfida si concentra su chi potrà interrompere la serie di vittorie consecutive di Antonelli, che ha dominato le ultime competizioni sul tracciato canadese. La griglia di partenza sarà influenzata dai risultati ottenuti nelle prove e nella Sprint.

? Domande chiave Come influenzeranno i risultati della Sprint la griglia di domenica?. Chi riuscirà a fermare la striscia vincente di Antonelli a Montreal?. Dove potrà seguire in diretta la Sprint e la gara domenica?. Quali dettagli tecnici emergeranno dalle prove libere delle 18:30?.? In Breve Prove libere alle 18:30 e qualifiche sprint alle 22:30 di venerdì 22 maggio.. Trasmissioni live su F1, Go, Now e differita TV8 domenica alle 23:30.. Antonelli vanta tre successi consecutivi tra Cina, Giappone e Miami.. Risultati sprint di questa notte condizionano la griglia per domenica 24 maggio.. Il circuito di Montreal ospita oggi, venerdì 22 maggio 2026, le prime sessioni ufficiali del Gran Premio del Canada, con gli appassionati che attendono le prove libere delle 18:30 e le qualifiche sprint previste per le 22:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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