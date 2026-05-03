Il Gran Premio del Canada del 2026 si svolge a Montreal, con eventi programmati nel fine settimana. La sessione di sabato avrà orari specifici trasmessi su TV8. Due piloti hanno stabilito i record più veloci sul circuito di Montreal, uno in qualifica e l’altro in gara. La corsa si svolge sulla pista cittadina, nota per le sue curve rapide e i tratti di strada aperta al pubblico.

? Cosa scoprirai A che ora iniziano le sessioni del sabato su TV8?. Chi sono i due piloti che detengono il record a Montreal?. Come influenzerà la Sprint Race le strategie della domenica?. Dove si può vedere la gara principale in differita?.? In Breve Vittorie storiche: McLaren 13, Ferrari 12 e Williams 7 successi totali.. Record piloti: Schumacher e Hamilton dominano con 7 vittorie ciascuno.. Programma: prove venerdì 22 maggio, Sprint sabato 23 e gara domenica 24.. Copertura TV: Sky e NOW per dirette, TV8 per sabato e differita domenica.. Il Gran Premio del Canada 2026 terrà la sua sfida all’autodromo di Montreal tra il 22 e il 24 maggio, dopo tre weekend di attesa dal termine della gara a Miami.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GP Canada 2026: orari, Sprint e dove vedere la sfida a Montreal

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