George Russell ha conquistato la pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Campionato di F1 2026. La Mercedes ha ottenuto il miglior tempo, mentre il secondo posto è andato a un pilota di un'altra scuderia. Ferrari si è piazzata in terza fila, con Hamilton e Leclerc. La sessione si è conclusa con i tempi più veloci per le vetture di testa, che si preparano alla gara di domani.

Mercedes davanti a tutti sul circuito di Montreal, Ferrari in terza fila con Hamilton e Leclerc MONTREAL (CANADA) - George Russell (Mercedes) in pole position nelle qualifiche Sprint del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il britannico ferma il cronometro sul tempo di 1'12"965 e precede di 0"068 il compagno di squadra, l'italiano e leader della classifica piloti Andrea Kimi Antonelli, che aveva dominato le libere. Indietro le Ferrari, che occupano tutta la terza fila con il britannico Lewis Hamilton ed il monegasco Charles Leclerc rispettivamente quinto e sesto. Le McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri sono terza e quarta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Russell in pole per la Sprint del Gp del Canada, Antonelli secondo

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¡Mercedes arrasa en Canadá ! Russell le roba la pole sprint a Antonelli

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