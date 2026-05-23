Governo Meloni proroga sconto carburanti fino al 6 giugno
Lo sconto sui carburanti è stato prorogato fino al 6 giugno. Le accise sul diesel sono state ridotte da 20 a 10 centesimi. Gli autotrasportatori hanno deciso di sospendere lo sciopero dopo aver firmato un accordo con il Governo.
Diesel: accise ridotte da 20 a 10 centesimi. Stop allo sciopero degli autotrasportatori dopo l’intesa raggiunta con il Governo. Il Governo Meloni proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno 2026 e scongiura lo sciopero nazionale degli autotrasportatori. La decisione è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri del 22 maggio, con l’approvazione di un nuovo decreto che estende le misure contro il caro carburante, pur con alcune modifiche rispetto alle settimane precedenti. La novità principale riguarda il diesel: lo sconto sulle accise viene ridotto da 20 a 10 centesimi al litro, mentre resta invariata la riduzione di 5 centesimi sulla benzina. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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