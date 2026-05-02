Carburanti il governo Meloni proroga il taglio delle accise fino al 22 maggio | cosa cambia e quanto costa oggi il pieno

Il governo ha deciso di prorogare fino al 22 maggio il taglio delle accise sui carburanti, con alcune modifiche che riguardano sia la benzina sia il gasolio. La misura, già in vigore da settimane, mira a contenere i rincari alle pompe di benzina. Aumenta così la durata dell’intervento deciso nelle scorse settimane, influenzando il prezzo finale dei pieni di auto e moto.

Il governo Meloni ha confermato la proroga del taglio delle accise sui carburanti, introducendo al contempo una rimodulazione dell’intervento tra benzina e gasolio. La misura, approvata dal Consiglio dei ministri, resterà in vigore fino al 22 maggio con l’obiettivo di contenere l’impatto dell’andamento dei mercati energetici sui prezzi alla pompa. Taglio accise in due fasi. Il provvedimento sarà attuato attraverso due passaggi distinti per ragioni procedurali. Un primo decreto legge, già adottato, copre il periodo iniziale fino al 10 maggio. A seguire, un decreto ministeriale estenderà l’efficacia dell’intervento per ulteriori dodici giorni, una volta definita la disponibilità delle risorse derivanti dall’extragettito IVA sui carburanti, attesa entro circa dieci giorni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carburanti, il governo Meloni proroga il taglio delle accise fino al 22 maggio: cosa cambia e quanto costa oggi il pieno Notizie correlate Caro carburanti: il governo proroga il taglio delle accise fino a maggioABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera del Consiglio dei ministri Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga del taglio delle accise sui... Caro carburanti, il governo prorogherà il taglio delle accise fino al 22 maggio: ecco comeIl governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per tre settimane, fino al prossimo 22 maggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Approvati Piano Casa e taglio accise, Meloni: 10 miliardi per 100mila alloggi in 10 anni; Sul carburante il governo sta facendo ciò che non si dovrebbe fare; Taglio delle accise sui carburanti: via libera del governo Meloni. Meno 20 centesimi al litro per il gasolio e 5 centesimi per la benzina; Energia, verso proroga più breve per taglio accise. Meloni: Ue sia coraggiosa. Carburanti, Meloni dice che il taglio delle accise durerà 21 giorni ma nel decreto scade il 10 maggioA partire da domani, sabato 2 maggio le accise sulla benzina torneranno a salire per effetto del nuovo dl carburanti varato dal governo Meloni ... fanpage.it Taglio accise carburanti: proroga Governo per 3 settimane | Conferma gasolio, ridotto di 5 cent costo benzinaProroga per altri 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti: cosa ha deciso il Governo in CdM. Aumenta prezzo benzina, taglio invariato su gasolio ... ilsussidiario.net Per i carburanti da oggi cambia lo sconto sulle accise. E sono già scattati gli aumenti per le auto a benzina. - facebook.com facebook Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise x.com