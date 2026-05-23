Si chiude il terzo giro del Soudal Open, di scena al Rinkven International Golf Club di Anversa, in Belgio. A guidare le danze, di nuovo da solo, è Zander Lombard, sudafricano trentunenne che da tempo è a caccia della prima vittoria sul DP Word Tour. Score di -18 per lui, che grazie al -5 odierno conferma un momento di tutto rispetto almeno all’interno della settimana. Alle sue spalle il connazionale MJ Daffue, distante tre colpi e autore di un -6 che sorprende sostanzialmente diversi big, che si trovano alle sue spalle. Al terzo posto, in particolare, con lo score di -14 troviamo il francese Tom Vaillant (che perde contatto dalla leadership di 24 ore fa), il danese Jacob Skov Olesen e l’inglese Ben Schmidt. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Zander Lombard guida al Soudal Open dopo tre giri, Paratore in top ten

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Golf, Vaillant raggiunge Lombard in vetta al Soudal Open dopo 36 buche. Paratore migliore tra gli italianiVenerdì di passione quello appena conclusosi sui fairway del Rinkven International Golf Club di Anversa, campo sul quale si sta disputando il Soudal...

Leggi anche: Golf, Lombard detta il passo al Soudal Open. Tanti gli italiani sotto par

Golf: Zander Lombard guida al Soudal Open dopo tre giri, Paratore in top tenSi chiude il terzo giro del Soudal Open, di scena al Rinkven International Golf Club di Anversa, in Belgio. A guidare le danze, di nuovo da solo, è Zander ... oasport.it

Golf, Vaillant raggiunge Lombard in vetta al Soudal Open dopo 36 buche. Paratore migliore tra gli italianiVenerdì di passione quello appena conclusosi sui fairway del Rinkven International Golf Club di Anversa, campo sul quale si sta disputando il Soudal Open. oasport.it