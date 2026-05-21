Golf Lombard detta il passo al Soudal Open Tanti gli italiani sotto par

La prima giornata del Soudal Open si è conclusa con il sudafricano Zander Lombard in testa, grazie a un punteggio di -8 dopo 18 buche, segnato da 9 birdie e un bogey. Il torneo, che ha origini risalenti al 1910 come Belgian Open, si svolge in diverse fasi e vede molti italiani sotto par. I giocatori si sono sfidati sui green in un clima di grande attenzione, con Lombard che ha preso il comando alla fine del primo giro.

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La prima giornata del Soudal Open è volta, ormai, al termine. Il torneo, che si disputa a fasi alterne dal 1910, anno della sua fondazione come Belgian Open, vede in prima posizione dopo 18 buche il sudafricano Zander Lombard, protagonista di un giro in -8 con 9 birdie e un solo bogey. Il 31enne, che non ha mai vinto sul tour maggiore, è inseguito, a stretto giro, dal danese Jacob Skov Olesen e il sudafricano Richard Sterne, entrambi a pari merito a -7 in T2. Ancora una volta pericoloso, però, anche il francese Tom Vaillant. Il 24enne, anche lui “ancora” a secco sul Dp World Tour, ha incominciato bene sui fairway del Rinkven International GC di Anversa con un positivo -6 che gli vale la 4ª piazza in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Lombard detta il passo al Soudal Open. Tanti gli italiani sotto par ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Golf, tanti italiani al via in Belgio per il Soudal OpenGrande attesa, per quanto concerne il Dp World Tour, per il Soudal Open, torneo che riprende la programmazione del maggiore circuito europeo dopo la... Golf, Soudal Open 2026 in diretta su Sky e NOW: sette italiani al via in BelgioDa domani, giovedì 21 maggio, a domenica 24 maggio il DP World Tour fa tappa al Rinkven Golf Club di Anversa per il Soudal Open 2026. Golf, Lombard detta il passo al Soudal Open. Tanti gli italiani sotto parLa prima giornata del Soudal Open è volta, ormai, al termine. Il torneo, che si disputa a fasi alterne dal 1910, anno della sua fondazione come Belgian Open, vede in prima posizione dopo 18 buche il ... oasport.it Golf, tanti italiani al via in Belgio per il Soudal OpenGrande attesa, per quanto concerne il Dp World Tour, per il Soudal Open, torneo che riprende la programmazione del maggiore circuito europeo dopo la ... oasport.it