Golf Vaillant raggiunge Lombard in vetta al Soudal Open dopo 36 buche Paratore migliore tra gli italiani

Nel secondo giorno del Soudal Open, giocato sul campo del Rinkven International Golf Club di Anversa, si sono conclusi i primi 36 fori. Tra i partecipanti, il giocatore ha raggiunto il leader in classifica, mentre un altro italiano si è distinto come il migliore tra i connazionali. La giornata ha visto intensi scambi di colpi e una forte presenza di pubblico lungo i fairway, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento. Il torneo prosegue con l’obiettivo di definire i protagonisti della seconda metà della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Venerdì di passione quello appena conclusosi sui fairway del Rinkven International Golf Club di Anversa, campo sul quale si sta disputando il Soudal Open. Zander Lombard, dopo essere partito da primo in classifica dopo le prime 18 buche, è riuscito a mantenere la leadership nonostante il francese Tom Vaillant lo abbia raggiunto a -13. I due leader, grazie agli score giornalieri rispettivamente di -5 per il sudafricano e di -7 per il transalpino, hanno staccato la seconda posizione di ben 3 colpi già dopo 36 buche. Dietro, dunque, 5 giocatori appaiati a -10 in T3 tra cui troviamo Jacob Skov Olesen, Ben Schmidt, Richard Sterne, Casey Jarvis e Jorge Campillo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Vaillant raggiunge Lombard in vetta al Soudal Open dopo 36 buche. Paratore migliore tra gli italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Golf, Lombard detta il passo al Soudal Open. Tanti gli italiani sotto par Golf, tanti italiani al via in Belgio per il Soudal OpenGrande attesa, per quanto concerne il Dp World Tour, per il Soudal Open, torneo che riprende la programmazione del maggiore circuito europeo dopo la... Golf, Lombard detta il passo al Soudal Open. Tanti gli italiani sotto parLa prima giornata del Soudal Open è volta, ormai, al termine. Il torneo, che si disputa a fasi alterne dal 1910, anno della sua fondazione come Belgian ... oasport.it Il DPWorld finalmente in Europa: in Belgio 8 gli azzurri in garaSi chiama European Tour, anche se lo sponsor DP World gli ha fatto cambiare il nome ufficiale, e quindi è sempre un bel momento quando il circuito inizia la stagione delle gare in Europa. Dopo 20 ... gazzetta.it