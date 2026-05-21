Cuba nel mirino Usa | Castro incriminato Messaggio al regime in vista della spallata

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato l'ex presidente cubano Raúl Castro, che il 3 giugno compirà 95 anni, riguardo all'abbattimento di due aerei civili nel 1996. L'episodio coinvolse l'organizzazione Brothers to the Rescue, e l'incriminazione arriva in un momento di tensione tra Cuba e gli Stati Uniti. La notizia si inserisce in un quadro di rapporti complicati tra i due paesi, con possibili ripercussioni politiche e diplomatiche.

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L'ex presidente cubano Raúl Castro, che compirà 95 anni il 3 giugno, è stato incriminato ieri dal Dipartimento di Giustizia statunitense per l'abbattimento nel 1996 di due aerei civili dell'organizzazione Brothers to the Rescue. L'accusa lo ritiene responsabile di "cospirazione per uccidere cittadini americani" e di altri reati legati all'attacco in cui morirono tre statunitensi e un residente permanente negli Usa. Per Washington non è solo un atto giudiziario ma un segnale politico durissimo contro il castrismo. Un primo segnale clamoroso era già arrivato il 14 maggio scorso, quando il direttore della Cia John Ratcliffe incontrò segretamente all'Avana i vertici dell'intelligence cubana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cuba nel mirino Usa: Castro incriminato. Messaggio al regime in vista della spallata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump mira Cuba: Raúl Castro entra na mira dos EUA Sullo stesso argomento Raul Castro incriminato come Maduro? Marco Rubio e i falchi Usa mettono nel mirino l’ex presidente cubanoUn siluro alla distensione tra Usa e Cuba o l’ennesima conferma della durezza del cambio di passo che Washington chiede a L’Avana? La notizia della... Cuba, l’ex presidente Raul Castro incriminato negli UsaL’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente di Cuba Raúl Castro. Il vizietto Dopo Maduro è la volta di Raúl Castro Nel cortile di casa, Trump non tollera i Paesi disallineati Rispolverata un’accusa pretestuosa che risale a 30 anni fa e riguarda l’abbattimento di due aerei ostili nei cieli cubani Alessandra Muglia, @Corriere x.com Gli Stati Uniti accusano Raúl Castro di Cuba di omicidio e cospirazione per l'abbattimento di aerei nel 1996 reddit Cuba vuole attaccare gli Usa a Guantanamo. Ma potrebbe essere una scusa di Trump per colpireDonald Trump, in attesa di risolvere la questione in Iran, rischia di aprire anche un nuovo fronte di guerra. Da mesi il presidente americano ha messo nel mirino Cuba, indebolita ulteriormente dopo l’ ... affaritaliani.it Cuba, Rubio: Gli USA pronti a un nuovo capitoloMessaggio diretto ai cubani, nel mirino la leadership dell'isola Milano, 20 mag. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio si rivolge direttamente ai cubani in un video in spagnolo ... msn.com