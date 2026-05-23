Il 16 maggio, giorno di San Ubaldo, si è scritto un capitolo storico nello sport locale. Alle 18, a Forte dei Marmi, si è verificato un evento memorabile, più significativo di una notte di San Lorenzo. La vittoria è frutto del lavoro di allenatore, vice e direttore sportivo, considerati i principali protagonisti di questa cavalcata. Il gruppo ha maturato sotto la guida di un allenatore, con un supporto fondamentale da parte di Galli e Bardini.

Il giorno di San Ubaldo (16 maggio) è destinato a entrare nella storia sportiva di un paese intero. Altro che notte di San Lorenzo: le stelle sono cadute insieme su Forte dei Marmi alle 18.51, trascinate giù dai sospiri e dai fuochi d’artificio di un popolo lunigianese. Alla fine, esplode la festa della banda diretta da mister Agnesini. Una favola autentica. La Juniores del Serricciolo conquista per la prima volta nella sua storia il palcoscenico regionale. Una finale vissuta tutta d’un fiato e diventata epica nella lotteria dei calci di rigore dopo il 2-2 maturato al termine dei supplementari. Proprio dal dischetto i gialloblù hanno trovato freddezza, coraggio e personalità per completare l’impresa, dimostrando una maturità sorprendente per un gruppo così giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli uomini chiave L’allenatore, il vice Galli e il diesse Bardini sono i veri artefici di questa trionfale cavalcata. Un gruppo d’oro cresciuto sotto la guida di Agnesini

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