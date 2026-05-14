Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Lazio, l’allenatore dell’Inter ha parlato a Mediaset. Ha detto di avere un gruppo di uomini veri e di impegnarsi al massimo per loro, riconoscendo che ci sono margini di miglioramento, come in Champions League. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di un mondiale per club, ritenendolo un appuntamento fondamentale per la squadra.

di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Intervenuto nel corso del postpartita della finale di Coppa Italia, Lazio Inter, dopo il trofeo alzato al cielo, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo maturato per 0 a 2. Le sue parole ai microfoni di Mediaset. L’ELEMENTO IMPRESCINDIBILE DELLA MIA INTER? – « Vincere non è mai scontato, vincere due trofei in una stagione non è mai scontato per nessuna squadra, è merito di una società, di una squadra e dei tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Dei giocatori che si sono sempre messi in gioco lavorando a testa alta.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Ho un gruppo di uomini veri, do il mio massimo per loro. Ci sono margini di miglioramento, come in Champions. Mondiale per club fondamentale»

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