Il futuro di Moise Kean nel club rimane incerto, con voci contrastanti sulla sua permanenza. Si parla di un possibile addio, anche se non ci sono conferme ufficiali. La trattativa sul maxi-ingaggio ha sollevato dubbi, considerato che potrebbe rappresentare un limite alle trattative. La decisione finale potrebbe arrivare dopo il raduno di luglio o, in alternativa, Kean potrebbe cambiare squadra già da agosto.

Chissà se lo rivedremo, al raduno di luglio, con la maglia viola. O forse, a questo punto da agosto in poi, ripasserà dal Franchi indossando un altro colore. E se alla fine, per rivedere Moise Kean nella zona di Firenze dovessimo aspettare una sfida internazionale, una coppa europea del futuro? Chissà, davvero, quale sarà la prossima scena che Moise e la Fiorentina vivranno insieme. Da compagni di avventura o da avversari. Già, perché di sicuro a oggi – col campionato andato in archivio – l’ultimo ’contatto’ fra Kean e il campo ( viola ) è ormai lontano 9 partite (4 aprile). Un’eternità, segnata – sia chiaro – dall’infortunio alla tibia, ma anche dalla bufera social con il creator Pengwin e dalle voci su un futuro che potrebbe essere altrove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli scenari-rebus su Moise. Kean se ne andrà. Anzi, no. Il maxi-ingaggio? Un limite

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