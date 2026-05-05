Leon senza Memushaj Il tecnico se ne andrà

Nel calcio di oggi, la squadra locale ha subito una sconfitta relativamente leggera contro la Casatese Merate, mentre il Brusaporto non è riuscito a capitalizzare questa occasione. La partita si è conclusa senza grandi scossoni, lasciando alcune questioni aperte sulla formazione e le strategie future. Tra le novità di giornata, si è parlato della possibile uscita del tecnico, che potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane.

Sconfitta “morbida“ per la Leon a Merate contro la CasateseMerate. Il Brusaporto non ne approfitta, perde 2-1 nella tana dell’Oltrepò e ai playoff ci vanno gli orange che domenica prossima effettueranno lo stesso identico (breve) tragitto che da Vimercate li porta all’inizio della Brianza lecchese per giocarsi contro l’undici di mister Commisso, secondo alle spalle della Folgore Caratese e davanti anche al Chievo, l’accesso alla finale playoff. In palio sostanzialmente gloria e prestigio, ma non è questo il punto per la Leon come sottolinea il direttore sportivo Marco Sala. "È un obiettivo che si è delineato cammin facendo e gratifica tutto l’ambiente per gli sforzi che sono stati fatti da luglio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Leon senza Memushaj. Il tecnico se ne andrà Notizie correlate Leggi anche: “Se Andrea andrà ai funerali di Re Carlo, allora non ci saranno né Kate né i miei figli”: il diktat del principe William (sempre più furioso) contro lo zio Cassano: «Thuram sarà sacrificato per me, poi Calhanoglu se ne andrà»Il dibattito sul futuro dell’Inter in chiave mercato estivo è acceso, alimentato dalle osservazioni di Antonio Cassano durante Viva el Futbol. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Magia sul finale e il Chievo pareggia contro il Leon; Leon senza Memushaj. Il tecnico se ne andrà. Leon senza Memushaj. Il tecnico se ne andràSconfitta morbida per la Leon a Merate contro la CasateseMerate. Il Brusaporto non ne approfitta, perde 2-1 nella tana dell’Oltrepò e ai playoff ci vanno gli orange che domenica prossima ... sport.quotidiano.net