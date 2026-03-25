Il fratello di un calciatore ha espresso fiducia nella coppia formata da un attaccante e Retegui, affermando che questa combinazione può contribuire alla qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. Sostiene inoltre che Moise rappresenti un mix tra alcuni dei giocatori più noti nel panorama internazionale. Kean sarà uno dei punti di forza della nazionale in vista delle competizioni mondiali.

Kean sarà una delle armi da sfruttare dall’Italia per andare ai Mondiali. E il fratello Giovanni ai microfoni di Tuttosport parla di Moise. Domani sera, Giovanni Kean sarà in tribuna a Bergamo a fare il tifo sfegatato per il “fratellino” Moise, atteso da un crocevia fondamentale con la maglia della Nazionale azzurra per le qualificazioni al Mondiale. Ecco cosa ha raccontato a Tuttosport. UN PASSO INDIETRO PER IL “FRATELLINO” « Sono arrivato fino in Lega Pro, poi tanta Serie D ma mi sono dedicato di più a mio fratello che alla carriera. Abbiamo un bel rapporto, praticamente l’ho cresciuto io e per lui è importante il fatto che gli stia vicino per alcune cose. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean, il fratello Giovanni non ha dubbi: «Con Retegui sono una grande coppia. L’Italia andrà ai Mondiali. Moise è un mix fra questi giocatori»

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