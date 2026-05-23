Il cartellone estivo della riviera include un concerto di Ricky Martin come evento di apertura, seguito da uno di Enrico Brignano pochi giorni dopo. La programmazione prevede anche esibizioni di Sandy Marton, Jo Squillo, Gazebo, Tony Esposito e Neja, con una Notte della Lira dedicata alle sonorità degli anni Ottanta e Novanta.

San Benedetto del Tronto, 23 maggio 2026 – Ricky Martin per aprire l’estate, Enrico Brignano pochi giorni dopo, poi Sandy Marton, Jo Squillo, Gazebo, Tony Esposito e Neja per una Notte della Lira pronta a riportare in città le sonorità degli anni Ottanta e Novanta. San Benedetto del Tronto mette nero su bianco il suo cartellone estivo, approvato con una delibera di giunta che prevede una spesa complessiva di circa 200mila euro. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacanotte-rosa-nomadi-e-jerry-27bc8115 I big in arrivo. Il programma entrerà nel vivo il 21 giugno con il concerto di Ricky Martin al San Park Adriatic, organizzato da Sideralba Green Srl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli eventi in riviera: da Ricky Martin a Brignano. Ecco il cartellone estivo

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