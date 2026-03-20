Il 21 giugno a San Benedetto si terrà uno spettacolo con Ricky Martin, unico evento in Italia. La serata vedrà il cantante portare sul palco i suoi successi come Livin' la vida loca, She Bangs e Maria. La data rappresenta un’occasione speciale per i fan italiani di assistere a un concerto dal vivo di Ricky Martin, che si esibirà nella Riviera.

SAN BENEDETTO Alzi la mano chi non si è mai scatenato al ritmo di Livin' la vida loca, She Bangs e Maria perché il suo cantante, Ricky Martin, sarà proprio a San Benedetto il prossimo 21 giugno. Il colpaccio Un vero e proprio colpaccio quello realizzato da Luigi Rapullino. Nel suo SanPark di Ragnola, infatti, l’imprenditore è riuscito a portare la star mondiale che, se nel 1999 era già in cima alle classifiche, quest’anno è fra gli artisti più ambiti a livello internazionale dopo la performance all’ultimo Super Bowl degli Stati Uniti. In più San Benedetto potrà vantare l’unica tappa italiana del suo tour annunciato con grande enfasi proprio dopo lo spettacolo sportivo più visto al mondo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - La Vida Loca si ballerà in Riviera: che spettacolo con Ricky Martin. Appuntamento il 21 giugno, unica data in Italia

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