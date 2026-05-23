A Firenze, esperti affermano che il futuro della bioedilizia si basa sull'uso della paglia. Il materiale offre miglioramenti acustici e termici e si distingue per la sostenibilità. Durante una conferenza, sono stati presentati progetti che utilizzano la paglia come principale elemento di costruzione. La discussione si è concentrata sui benefici ambientali e sulle applicazioni pratiche, evidenziando la crescente attenzione verso soluzioni naturali nel settore edilizio.

Firenze, 23 maggio 2026 - Un materiale che presenta vantaggi acustici, termici, di sostenibilità. È la paglia la nuova frontiera della bioedilizia: proprio questo è il titolo del seminario organizzato alla Palazzina Reale da parte della commissione Dibattito architettura, paesaggio e ambiente (Dapa) dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con la Fondazione Architetti Firenze (Faf). Mariantonietta Del Sole, consigliera Oaf e 'anima' della commissione Dapa insieme a Rita Benincasa Amato, Patrizia Maranò e Anna Maria Scalzi, ha spiegato quali sono le opportunità di questo materiale. “Come gruppo Agritettura quest'anno festeggiamo i 10 anni – ha dichiarato Del Sole -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli esperti a Firenze: “Il futuro della bioedilizia è la paglia”

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