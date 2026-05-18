La paglia come nuova frontiera della bioedilizia | seminario alla Palazzina Reale

In un seminario tenutosi alla Palazzina Reale di Firenze si è parlato della paglia come materiale innovativo nel settore della bioedilizia. L’evento ha riunito professionisti e esperti che hanno analizzato le caratteristiche di questo materiale naturale, evidenziando le potenzialità di utilizzo in costruzioni eco-friendly. La discussione ha riguardato principalmente le tecniche di impiego e i vantaggi di realizzare edifici che assicurino qualità abitativa, basso impatto ambientale e sostenibilità economica.

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Firenze, 18 maggio 2026 - Ottenere architetture di qualità, sane, a basso impatto ambientale ed economicamente sostenibili: è la paglia la nuova frontiera della bioedilizia. Un materiale di facile reperimento che in passato è stata molto utilizzata per la costruzione di edifici performanti e che adesso torna protagonista. Di tutto ciò si parlerà nel seminario organizzato il 21 maggio alla Palazzina Reale di piazza della Stazione a Firenze: l'evento è a cura della commissione Dibattito architettura, paesaggio e ambiente (Dapa) dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con la Fondazione Architetti Firenze (Faf). Il titolo dell'evento è 'In Paglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La paglia come nuova frontiera della bioedilizia: seminario alla Palazzina Reale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunicare la sicurezza in cantiere, il 9 aprile approfondimento alla Palazzina RealeFirenze, 7 aprile 2026 – Comunicare la sicurezza in cantiere attraverso rappresentazioni grafiche facili ed efficaci, con l'obiettivo di prevenire... Alla Palazzina Reale il dibattito sulla transizione energetica: prospettive e criticitàFirenze, 23 marzo 2026 - Il focus sulla transizione energetica al 2030 sarà al centro del convegno organizzato per il 1 aprile da parte della...