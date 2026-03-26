il futuro della bioedilizia la legnami fa scuola

Cinquanta studenti di due classi terze dell’indirizzo ‘Tecnologico del Legno’ hanno visitato l’azienda ‘La Legnami’, accompagnati dal docente dell’istituto tecnico Garibaldi Da Vinci di Cesena. La visita fa parte di un’iniziativa con porte aperte che include anche attività di formazione, offrendo ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino il settore della bioedilizia e delle lavorazioni del legno.

Cinquanta ragazzi di due classi terze a indirizzo ’Tecnologico del Legno’, accompagnati da Alex Lucchi, docente dell’istituto tecnico Garibaldi Da Vinci di Cesena, hanno chiesto di visitare ’ La Legnami ’ che fa anche scuola con porte aperte e spazio alla formazione. ’ La Legnami ’, l’azienda storica di Savignano sul Rubicone in via Pietà 106, costituita nel 1947, da qualche tempo ha aperto le porte all’accoglienza, oltre che ai clienti, anche a studenti e professionisti, al fine di far conoscere le caratteristiche e le tecniche costruttive realizzabili con il legno, materiale sempre più apprezzato per la costruzione delle abitazioni e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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