Gli attivisti della Flotilla sono tornati a Bologna

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati dalla marina israeliana in acque internazionali, sono arrivati all’aeroporto Marconi di Bologna con un volo da Istanbul. L’arrivo è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio. Gli attivisti, di origine locale, erano stati fermati durante l’operazione in mare. Nessuna informazione è stata comunicata sulle modalità di rilascio o sui motivi dell’arresto.

Gli attivisti ‘locali’ della Global Sumud Flotilla arrestati dalla marina israeliana in acque internazionali sono arrivati all’aeroporto Marconi con un volo da Istanbul nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio. Si tratta dei bolognesi Ilaria Mancosu e Francesco Gilli, la riminese Lola Fabbri e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flotilla, cinque attivisti tornati a Bologna, ma due ancora in pericolo

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Mio marito e mio figlio inginocchiati con gli altri della Flotilla: sono fiera di loro, a essere umiliati sono l’Italia e il governo”: parla Belkis Paganelli che nel video di Ben Gvir ha riconosciuto gli attivisti livornesi della Flotilla

Flotilla, gli attivisti fermati da Israele sono in sciopero della fameRoma, 20 maggio 2026 – Ottantasette attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, fermati dall'Idf e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero...

Rientrati a Roma altri sei attivisti della Flotilla. Convoglio in Libia: Rifiutati da Haftar sugli aiuti a Gaza. Parigi: Ben-Gvir da oggi interdetto dal territorio francese #ANSA x.com

Rientrati gli attivisti della Flotilla. Più ci umiliavano, più eravamo fortiAl Marconi di Bologna atterrati i 3 emiliano romagnoli che erano stati bloccati e picchiati dai soldati israeliani, davanti al ministro Ben Gvir. Altri due - raccontano - sono nei convogli di terra i ... rainews.it

Le violenze inflitte da Israele agli attivisti della Flotilla reddit

'Botte e abusi sessuali', racconti shock della Flotilla. Rientrati gli italiani rilasciati da IsraeleIl deputato Carotenuto: 'Ci pestavano selvaggiamente, c'erano persone con fratture'. Il ministro degli Esteri, Tajani, chiede all'Ue sanzioni contro Ben Gvir (ANSA) ... ansa.it