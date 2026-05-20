Flotilla gli attivisti fermati da Israele sono in sciopero della fame

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottantasette attivisti che si trovavano a bordo della Global Sumud Flotilla, intercettati dalle forze israeliane mentre si dirigevano verso Israele, hanno deciso di iniziare uno sciopero della fame. L'intervento delle autorità israeliane ha coinvolto il blocco della nave e il trasferimento degli attivisti. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dei partecipanti o sulle ragioni della protesta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

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Roma, 20 maggio 2026 – Ottantasette attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, fermati dall'Idf e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato sulla piattaforma social statunitense X, la flottiglia ha affermato che, per la seconda volta in tre settimane, l'esercito israeliano, che si autodefinisce 'l'esercito più morale’, ha ‘rapito i loro compagni in acque internazionali’. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti “nelle mani delle autorità israeliane” e ha esortato i governi a condannare l'”atto di pirateria”. 29 cittadini italiani trattenuti da Israele. Fermato anche un deputato. Spari verso la Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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