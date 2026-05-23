Giulio Pellizzari rilancia al Giro d’Italia | Potevo già essere a casa ma non è finita Sfida con me stesso
Durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista ha ottenuto una performance significativa sulle salite valdostane e sull’arrivo in salita a Pila, lunga 16,6 chilometri con una pendenza media del 7%. In un’intervista, ha dichiarato di aver potuto già tornare a casa ma di aver scelto di continuare, considerando la corsa come una sfida personale.
Giulio Pellizzari si è reso protagonista di una brillante prestazione nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che proponeva le esigenti salite valdostane e l’impegnativo arrivo in salita a Pila (16,6 chilometri al 7% di pendenza media). Il giovane talento marchigiano si è distinto per l’interpretazione tattica dell’ascesa conclusiva, dopo il fuori giro operato sul Blockhaus nel tentativo di inseguire Jonas Vingegaard e dopo le difficoltà riscontrate a Corno alle Scale. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgroh e è infatti andato su del suo passo e, insieme al compagno di squadra Jai Hindley, ha recuperato diversi big, chiudendo poi al quinto posto con un ritardo di 1’03” da Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it
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