Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, Giulio Pellizzari ha avuto problemi di stomaco che hanno influenzato la sua performance. La Red Bull, team di appartenenza del corridore, ha comunicato che Pellizzari ha avuto difficoltà a causa di questi problemi fisici, ma non sono state riportate perdite significative in termini di distacco dal gruppo. La giornata si è conclusa con Pellizzari che ha limitato i danni, rimanendo in corsa in vista delle prossime tappe.

Giornata estremamente difficile per Giulio Pellizzari al Giro d’Italia 2026: la nona tappa proponeva l’arrivo in salita a Corno alle Scale, il giovane talento marchigiano è retrocesso nella parte conclusiva del gruppo principale fin dalle prime battute e ha poi dovuto alzare bandiera bianca quando mancavano quattro chilometri, non riuscendo a tenere il ritmo dei migliori e staccandosi dagli altri uomini di classifica. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe ha affrontato una crisi, è riuscito in parte ad arginarla, ha ripreso un’andatura discreta ed è salito del suo passo, giungendo al traguardo con un ritardo di 1’28” dal danese Jonas Vingegaard, mattatore anche su questa ascesa dopo la stoccata al Blockhaus e sempre più candidato principale alla conquista del Trofeo Senza Fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - “Problemi di stomaco, ma ha limitato le perdite”: cos’è successo a Giulio Pellizzari al Giro d’Italia. La spiegazione della Red Bull

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Problemi di stomaco reddit

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