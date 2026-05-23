Durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Giulio Pellizzari ha mostrato una buona performance, arrivando con il gruppo di testa durante le salite valdostane e l’arrivo in salita a Pila. Pellizzari ha dichiarato di essere ancora in corsa, affermando di essere con Hindley e di aver potuto già tornare a casa. La tappa prevedeva un percorso di 16,6 chilometri con una pendenza media del 7%.

Giulio Pellizzari si è reso protagonista di una brillante prestazione nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che proponeva le esigenti salite valdostane e l’impegnativo arrivo in salita a Pila (16,6 chilometri al 7% di pendenza media). Il giovane talento marchigiano si è distinto per l’interpretazione tattica dell’ascesa conclusiva, dopo il fuori giro operato sul Blockhaus nel tentativo di inseguire Jonas Vingegaard e dopo le difficoltà riscontrate a Corno alle Scale. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgroh e è infatti andato su del suo passo e, insieme al compagno di squadra Jai Hindley, ha recuperato diversi big, chiudendo poi al quinto posto con un ritardo di 1’03” da Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari rilancia al Giro d’Italia: “Non è finita! Sono lì con Hindley… Potevo già essere a casa”

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