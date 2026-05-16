Il Giro d’Italia 2026 è tornato al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni di Pellizzari e Hindley, che hanno sottolineato il loro rapporto ritenuto simile a quello tra fratelli. L’atleta italiano ha affermato di considerare Hindley come un compagno di squadra e non come avversario, mentre Hindley ha ripetuto di condividere con Pellizzari un rapporto di rispetto reciproco. La squadra coinvolta ha scelto di non commentare pubblicamente le divergenze, mantenendo un profilo neutro sulle tensioni tra i due ciclisti.

Roma, 16 maggio 2026 - I Grandi Giri e la fatica di avere due capitani in squadra: una saga che rischia di arricchirsi di un altro capitolo al Giro d'Italia 2026 'grazie' alle questioni di casa Red Bull-Bora-Hansgrohe, squadra che prova a spegnere sul nascere polemiche e malumori per quanto sta accadendo tra Giulio Pellizzari e Jai Hindley. La replica della Red Bull-Bora-Hansgrohe. La premessa è d'obbligo: ai nastri di partenza della Corsa Rosa, la formazione tedesca non aveva mai pubblicamente sciolto le riserve su chi tra l'italiano e l'australiano fosse il vero capitano, parlando di un governo a due teste che la strada avrebbe contribuito a trasformare in qualcos'altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, screzi tra Pellizzari e Hindley? "Sono come fratelli"

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