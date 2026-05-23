“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Quarta puntata Prima puntata: Datome Seconda puntata: Capobianco Terza puntata: Sottana —————— Giuliano Bufacchi, 50 anni, è il coordinatore nazionale della pallacanestro Fisdir, che sta per Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giuliano Bufacchi, ct pluricampione della nazionale categoria down: “I nostri atleti vogliono vincere. Lotto contro il pietismo: guardate la qualità del basket che giocano”

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