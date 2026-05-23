Nel pomeriggio di oggi, la Madonna della Pace è stata portata all’interno dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove ha incontrato pazienti, bambini ricoverati, familiari e personale sanitario. Durante la visita, sono state svolte preghiere e momenti di raccoglimento. La presenza religiosa ha coinvolto diverse persone presenti nel reparto. Nessun evento o intervento medico è stato segnalato in relazione alla visita.

Nel pomeriggio di oggi la Madonna della Pace ha fatto visita all’ospedale San Giuliano di Giugliano, regalando un momento di forte emozione a pazienti, bambini ricoverati, familiari e personale sanitario. La sacra effige è stata accolta con preghiere e commozione prima di proseguire verso la cappellina di via Epitaffio per l’intronizzazione. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, la Madonna della Pace in visita all’ospedale San Giuliano: preghiere con pazienti, bambini e personale sanitario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giugliano, la Madonna della Pace in visita in ospedale: preghiere con pazienti e personale sanitario

Sullo stesso argomento

Asl Napoli 2 Nord, donazione multiorgano all’ospedale San Giuliano di GiuglianoAsl Napoli 2 Nord, donazione multiorgano all'ospedale San Giuliano di Giugliano: équipe da tutta Italia per eseguire le procedure di prelievo di...

Leggi anche: Giugliano, donazione multiorgano all’ospedale San Giuliano: prelevati cuore, polmone, fegato, cornee e reni

Giugliano. Tammorre, tortano e vino al gran ballo di Pasquetta sul lagoDelle tradizioni cittadine non è quella più nota, come la Madonna della Pace o San Giuliano, ma ci sono diverse famiglie che da generazioni portano avanti quella che viene definita anche come la ... ilmattino.it

Giugliano. La città in festa per Maria prega per Gaza e UcrainaÈ uno dei giorni più attesi dell’anno a Giugliano: la festa della Madonna della Pace, evento simbolo della spiritualità giuglianese, è entrata nel vivo con i primi due voli degli angeli e la ... ilmattino.it