Giugliano donazione multiorgano all’ospedale San Giuliano | prelevati cuore polmone fegato cornee e reni

Da teleclubitalia.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale San Giuliano di Giugliano sono stati prelevati cuore, polmone, fegato, cornee e reni durante una donazione multiorgano. L’intervento ha coinvolto un team di medici e tecnici specializzati che hanno operato con precisione e cura. La donazione rappresenta un atto di grande generosità che contribuisce a sostenere il sistema di trapianti nel paese.

Un gesto di straordinaria generosità che salva vite e unisce l’Italia. All’ospedale San Giuliano di Giugliano, presidio dell’ASL Napoli 2 Nord, è stata portata a termine una complessa donazione multiorgano che ha coinvolto équipe mediche provenienti da tutta la Campania e da diverse regioni italiane. La procedura, lunga e articolata, si è svolta in sala operatoria con l’alternanza di quattro team specializzati, coordinati dall’Unità di Terapia Intensiva del nosocomio giuglianese. Grazie al lavoro congiunto dei sanitari è stato possibile prelevare cuore, polmone, fegato, rene e cornee, destinati a pazienti in attesa di trapianto in diverse zone del Paese, tra nord, centro e sud Italia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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