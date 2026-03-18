Un'équipe proveniente da diverse parti d’Italia si è recata all’ospedale San Giuliano di Giugliano per eseguire un intervento di prelievo multiorgano. La donazione è stata effettuata presso l’Asl Napoli 2 Nord, che ha coordinato le operazioni per raccogliere gli organi destinati a impieghi vitali. L’intera procedura si è svolta senza complicazioni.

Asl Napoli 2 Nord, donazione multiorgano all'ospedale San Giuliano di Giugliano: équipe da tutta Italia per eseguire le procedure di prelievo di organi. Sono venute a Giugliano, all’ospedale San Giuliano, équipe da tutt’Italia e dalla Campania per eseguire le procedure di prelievo di organi nella sala operatoria del presidio dell’ASL Napoli 2 Nord. È stata una procedura lunga e complessa che ha visto alternarsi al tavolo operatorio quattro diversi team, coordinati dal lavoro dell’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale giuglianese per una donazione multiorgano che ha permesso di prelevare: cuore, polmone, fegato, rene e cornee. Dall’ospedale giuglianese e da tutta l’ASL Napoli 2 Nord il primo pensiero è andato alla famiglia che ha dato una generosa e piena disponibilità alla donazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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