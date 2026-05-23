Giugliano celebra la Madonna della Pace | oggi l’intronizzazione in diretta su Teleclubitalia

La città di Giugliano si prepara a celebrare la Madonna della Pace, compatrona della città. Oggi è il giorno dell’intronizzazione della Vergine, la suggestiva cerimonia con cui la Madonna viene simbolicamente fatta sedere sul trono e proclamata Regina. Nel pomeriggio, prima di raggiungere la cappellina di via Epitaffio, la sacra effige è stata portata all’ospedale San Giuliano per offrire ai pazienti e al personale sanitario un momento di preghiera e raccoglimento davanti alla Vergine. Come da tradizione, il simulacro sarà prelevato dai confratelli all’ingresso della cappellina di via Epitaffio per la tradizionale vestizione e poi collocato sul tronetto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Giugliano, Madonna della pace: presentati ieri i festeggiamenti. Quest'anno l'approdo a Lago Patria

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