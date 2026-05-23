Giugliano celebra la Madonna della Pace | oggi l’intronizzazione in diretta su Teleclubitalia
A Giugliano si tiene oggi l'intronizzazione della Madonna della Pace, compatrona della città. La cerimonia, trasmessa in diretta su Teleclubitalia, prevede il posizionamento simbolico della Vergine sul trono, in qualità di Regina. La celebrazione coinvolge la comunità locale e rappresenta un momento rituale importante per la città.
La città di Giugliano si prepara a celebrare la Madonna della Pace, compatrona della città. Oggi è il giorno dell’intronizzazione della Vergine, la suggestiva cerimonia con cui la Madonna viene simbolicamente fatta sedere sul trono e proclamata Regina. Nel pomeriggio, prima di raggiungere la cappellina di via Epitaffio, la sacra effige è stata portata all’ospedale San Giuliano per offrire ai pazienti e al personale sanitario un momento di preghiera e raccoglimento davanti alla Vergine. Come da tradizione, il simulacro sarà prelevato dai confratelli all’ingresso della cappellina di via Epitaffio per la tradizionale vestizione e poi collocato sul tronetto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Giugliano, Madonna della pace: presentati ieri i festeggiamenti. Quest'anno l'approdo a Lago Patria
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