Giudice sportivo a gamba tesa sulla corsa Champions | UFFICIALE 4 giornate di squalifica

Il giudice sportivo ha deciso una squalifica di quattro giornate per un calciatore coinvolto in partite di campionato, mentre un altro è stato sanzionato per aver simulato un fallo in area avversaria. Queste decisioni si inseriscono nelle ultime tre giornate di campionato, che sono decisive per la corsa alla qualificazione in Champions League. Le comunicazioni ufficiali sono state rese note nelle ultime ore.

C’è anche una sanzione per simulazione in area avversaria Ultime tre giornate di fuoco per la corsa alla Champions. Cinque squadre in lotta per tre posti, ma diciamo anche per due considerati i 5 punti di vantaggio del Napoli sulla quarta in classifica. Ovvero la Juventus, reduce dal passo falso con la retrocessa Verona che potrebbe risultare pesantissimo. Terzo c’è il Milan, che però è in caduta libera oltre ad avere il calendario più difficile. Quinta la Roma, ma dietro appena un punto i bianconeri di Spalletti. Sesto ma ancora in piena corsa il Como di Fabregas, che avrà tre partite sulla carta abbordabilissime. – Grafica di Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Giudice sportivo a gamba tesa sulla corsa Champions: UFFICIALE, 4 giornate di squalifica Notizie correlate Decisioni UFFICIALI del Giudice sportivo: 13 giornate di squalificaÈ appena arrivato il dispositivo riguardante l’ultima giornata di campionato Tredici giornate di squalifica nel dispositivo ufficiale del Giudice... Inter-Juve, decisione UFFICIALE Giudice sportivo: tripla squalifica“Ha assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara” Sono arrivate le decisioni ufficiali del...