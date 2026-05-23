? Domande chiave Come farà Eulalio a difendere la maglia rosa dall'attacco di Vingegaard?. Quale strategia userà Vingegaard per colpire i rivali sulla salita di Pila?. Come influenzerà la scelta di Hindley le speranze di Pellizzari sul podio?. Chi riuscirà a sfruttare la fuga iniziale per la vittoria di tappa?.? In Breve Arensman distanzia Eulalio di 2 minuti e 3 secondi in classifica generale.. Jai Hindley dista un minuto dal podio e deve supportare Pellizzari.. Ciccone e Pinarello puntano alla fuga nei primi chilometri verso Pila.. Pellizzari ha perso tempo sul Blockhaus per problemi intestinali dopo il distacco.. La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 parte da Aosta e punta verso Pila su un percorso di 133 chilometri che metterà alla prova la classifica generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro, sfida a Pila: Vingegaard punta alla rosa, Eulalio resiste

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