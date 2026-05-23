LIVE Giro d' Italia la 14ª tappa Aosta-Pila dalle 12.55 | Vingegaard a caccia della maglia rosa
Alle 12.55 è partita la 14ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Aosta e arrivo a Pila. La tappa presenta cinque salite, tra cui quella finale in salita. Tra i corridori in gara, si trova anche il portatore della maglia rosa, che cerca di consolidare la leadership. La corsa si svolge interamente in ambiente alpino, con un percorso che prevede diverse salite impegnative. La tappa si svolge nel primo giorno di competizione in alta quota nella regione.
La classifica generale dopo la 13ª tappa:1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious)2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +33" 3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +2’03”4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’30” 5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’50” 6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’12” 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’34” 8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’40” 9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’42” 10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4'15" Gli orari della tappa:?Partenza neutralizzata: 12.55 Partenza dal km 0: 13.05 Red Bull km: 16.18-16.46 Arrivo: 16. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
GIRO D'ITALIA con Mattia Agostinacchio: la 14ª tappa AOSTA–PILA
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