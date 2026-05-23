Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | doppia maglia per Vingegaard Eulalio resta primo tra i giovani

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, il leader della classifica generale cambia, mentre le altre tre classifiche principali rimangono invariate. La tappa, lunga 133 km con partenza da Aosta e arrivo a Pila, ha portato a un cambio in testa alla graduatoria complessiva. Restano invece invariati i primati nelle classifiche di miglior giovane, scalatori e a punti. Vingegaard indossa ora anche la doppia maglia, mentre Eulalio conferma il primato tra i giovani.

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Al termine della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Aosta ed arrivo a Pila (Gressan) dopo 133 km, cambia il leader della classifica generale, mentre restano invariate le vette delle altre tre principali classifiche individuali. In classifica generale balza al comando il danese Jonas Vingegaard, alfiere della Team Visma Lease a Bike, vincitore della tappa odierna, che guida con 2’26” di margine sull’ex leader, il lusitano Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), secondo, e 2’50” di vantaggio sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), terzo. Nella graduatoria riservata ai giovani difende... 🔗 Leggi su Oasport.it

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