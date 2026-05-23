Dopo la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, il leader della classifica generale cambia, mentre le altre tre classifiche principali rimangono invariate. La tappa, lunga 133 km con partenza da Aosta e arrivo a Pila, ha portato a un cambio in testa alla graduatoria complessiva. Restano invece invariati i primati nelle classifiche di miglior giovane, scalatori e a punti. Vingegaard indossa ora anche la doppia maglia, mentre Eulalio conferma il primato tra i giovani.

Al termine della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, con partenza da Aosta ed arrivo a Pila (Gressan) dopo 133 km, cambia il leader della classifica generale, mentre restano invariate le vette delle altre tre principali classifiche individuali. In classifica generale balza al comando il danese Jonas Vingegaard, alfiere della Team Visma Lease a Bike, vincitore della tappa odierna, che guida con 2’26” di margine sull’ex leader, il lusitano Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious), secondo, e 2’50” di vantaggio sull’austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), terzo. Nella graduatoria riservata ai giovani difende... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: doppia maglia per Vingegaard, Eulalio resta primo tra i giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026, Cassani: «Vingegaard deve venire, ma del Toro potrebbe anche batterlo»

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard padrone di maglia, Magnier resta in ciclaminoLa nona tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato l’arrivo in salita a Corno alle Scale, dove il danese Jonas Vingegaard ha saputo dettare legge da...

Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard miglior scalatore, Eulalio doppio leaderL’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato spettacolo sui muri marchigiani, dove è stata una fuga da lontano a trovare soddisfazione.

Giro d'Italia 2026 - Tappa 13 22/05/26: Alessandria - Verbania -8 giorni alla tappa del Friuli Venezia Giulia Tu lo sapevi che...? ? bit.ly/Giroditalia2026 #loSonoFVG #VisitFVG #Girodltalia Maglia Rosa Afonso Eulalio: RCS @giroditalia x.com

Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 14^ tappa e conquista la maglia rosaLa Corsa Rosa prosegue con una frazione alpina lunga 133 chilometri e con tante salite. Ieri a Verbania ha vinto Alberto Bettiol e la maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulálio. In tutto le ... tg24.sky.it

Diretta Giro d’Italia 2026, classifica | Jonas Vingegaard ha vinto la 14^ tappa, è maglia rosa! (23 maggio)Diretta Giro d’Italia 2026, classifica e streaming video Rai oggi sabato 23 maggio: orario, percorso e vincitore 14^ tappa Aosta-Pila di 133 km. ilsussidiario.net