Domani si svolgerà la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Voghera e Milano, una frazione considerata piuttosto pianeggiante e senza grandi difficoltà. La corsa partirà al mattino e si concluderà nel primo pomeriggio, con la trasmissione in diretta televisiva prevista su canali sportivi. La tappa si inserisce nel calendario prima del secondo giorno di riposo, che arriverà dopo questa frazione.

Una tappa relativamente tranquilla e l’avvicinarsi del secondo giorno di riposo rappresentano la cornice ideale prima di tuffarsi nell’ultima settimana. Il Giro d’Italia riparte dalla quindicesima frazione, la Voghera-Milano di 157 chilometri. Sembra tutto pronto per un nuovo duello tra i velocisti. PERCORSO. I corridori, dopo le fatiche dell’odierno tappone alpino, affrontano un percorso completamente piatto. Si parte da Voghera e fino a Pavia, sede del traguardo volante, si prosegue su strade larghe e rettilinee. Da Pavia fino a Milano si ripercorre la storica Sanremo. I ciclisti, dopo la Chiesa Rossa, entrano nel circuito finale di 16,3 km che sarà ripetuto per quattro volte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Voghera-Milano: percorso, orari, tv

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