Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Catanzaro-Cosenza | percorso orari tv
Domani si svolgerà la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Catanzaro e Cosenza, con il percorso e gli orari già comunicati. Oggi è prevista una giornata di riposo per i ciclisti, che servirà a recuperare parte dell’energia consumata durante le tappe in Bulgaria. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire la corsa passo dopo passo.
L’odierna giornata di riposo servirà a recuperare, almeno in parte, l’energia spese nelle tappe in Bulgaria. Il Giro d’Italia torno sul suolo nazionale ed entra nel vivo della gara. Il primo appuntamento della Corsa Rosa in Italia propone la quarta tappa, la Catanzaro Cosenza di 138 chilometri. PERCORSO. Il Giro riprende il cammino con una tappa dal chilometraggio non eccessivo con una lunga salita intermedia che non dovrebbe tuttavia creare scompiglio eccessivo. Si parte da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche e di lì proseguire lungo la costa Tirrenica su strada larga e leggermente ondulata. Lo sprint per...🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Burgas-Veliko Tarnovo: percorso, orari, tv
Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 4: Percorso, orari, altimetria 12 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia da Catanzaro a Cosenza: percorso e altimetria della 4^ tappa; Catanzaro-Cosenza, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate; Giro d'Italia 2026, la tappa di martedì: Catanzaro-Cosenza. Finale non scontato nella prima giornata in Italia.
Martedì 12 Maggio: 4 TAPPA Giro d'Italia 2026: Catanzaro partenza ore 14:00 Arrivo previsto a Cosenza viale Trieste 17:00 circa facebook
Il Giro d’Italia torna in Calabria: da Catanzaro a Cosenza inizia la corsa rosa nello Stivale calabriadirettanews.com/2026/05/10/il-… via @CDNewsCalabria x.com
Possibile mai che è così difficile scopare in Italia? reddit