Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Catanzaro-Cosenza | percorso orari tv

Domani si svolgerà la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Catanzaro e Cosenza, con il percorso e gli orari già comunicati. Oggi è prevista una giornata di riposo per i ciclisti, che servirà a recuperare parte dell’energia consumata durante le tappe in Bulgaria. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire la corsa passo dopo passo.

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