Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Catanzaro-Cosenza | percorso orari tv

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si svolgerà la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Catanzaro e Cosenza, con il percorso e gli orari già comunicati. Oggi è prevista una giornata di riposo per i ciclisti, che servirà a recuperare parte dell’energia consumata durante le tappe in Bulgaria. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire la corsa passo dopo passo.

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L’odierna giornata di riposo servirà a recuperare, almeno in parte, l’energia spese nelle tappe in Bulgaria. Il Giro d’Italia torno sul suolo nazionale ed entra nel vivo della gara. Il primo appuntamento della Corsa Rosa in Italia propone la quarta tappa, la Catanzaro Cosenza di 138 chilometri. PERCORSO. Il Giro riprende il cammino con una tappa dal chilometraggio non eccessivo con una lunga salita intermedia che non dovrebbe tuttavia creare scompiglio eccessivo. Si parte da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche e di lì proseguire lungo la costa Tirrenica su strada larga e leggermente ondulata. Lo sprint per...🔗 Leggi su Oasport.it

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