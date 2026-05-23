Giro d’Italia 2026 a Milano gli eventi in città domenica 24 maggio | dalle mostre al Vigorelli al Villaggio GiroLand

La Carovana del Giro d’Italia arriverà a Milano domenica 24 maggio intorno alle 15. La città si prepara a un weekend di eventi con mostre al Velodromo Vigorelli e il Villaggio GiroLand, che si svolgeranno tutto il giorno. La manifestazione prevede anche iniziative collaterali e attività per il pubblico, in attesa della partenza della corsa ciclistica prevista nei giorni successivi.

Milano, 23 maggio 2026 – Milano sta per colorarsi di rosa con l’arrivo del Giro d’Italia. La Carovana approderà in città domani pomeriggio, domenica 24 maggio, verso le 15.30, dopo essere partita da Voghera ed essere passata a Pavia. I ciclisti percorreranno per quattro volte un circuito che attraversa la parte sud ed est del capoluogo lombardo. L’arrivo è previsto su corso Venezia intorno alle 17, dove si svolgeranno anche le premiazioni. https:www.ilgiorno.itmilanocronacagiro-italia-2026--j9q8fmpb Sarà la 90esima volta nella storia della manifestazione c he una tappa avrà il suo traguardo in città, un legame che affonda le radici nella prima edizione del 1909, partita proprio da Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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