Domenica 10 Maggio 2026 - Giro d’Italia Juventus-Inter e rugby | gli eventi sportivi Rai Sport

Da digital-news.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio 2026, Rai Sport trasmetterà diversi eventi sportivi tra cui la terza tappa del Giro d’Italia, una partita di calcio tra Juventus e Inter e una gara di rugby. La programmazione prevede dirette, orari e telecronisti dedicati alle singole discipline. La copertura comprende anche analisi e commenti di esperti, offrendo agli spettatori un approfondimento completo sugli appuntamenti della giornata.

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Dalla 3ª tappa del Giro d’Italia al calcio e rugby tutta la programmazione sportiva Rai di oggi con orari, dirette e telecronisti. In vista del weekend, Domenica 10 Maggio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida.🔗 Leggi su Digital-news.it

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