Giro d' Italia tredicesima tappa | Bettiol va in fuga e trionfa gli highlights

Durante la tredicesima tappa del Giro d'Italia, Alberto Bettiol ha vinto la sua nona gara in carriera. Dopo aver percorso 182 chilometri, è riuscito ad arrivare in fuga e ha mantenuto il vantaggio negli ultimi 13 chilometri da solo. Gli highlights della tappa mostrano le fasi salienti di questa fuga, culminata con il trionfo dell’atleta. La corsa ha visto anche altri momenti di interesse lungo il percorso, ma Bettiol si è imposto negli ultimi chilometri.

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