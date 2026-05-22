Giro d' Italia tredicesima tappa | Bettiol va in fuga e trionfa gli highlights
Durante la tredicesima tappa del Giro d'Italia, Alberto Bettiol ha vinto la sua nona gara in carriera. Dopo aver percorso 182 chilometri, è riuscito ad arrivare in fuga e ha mantenuto il vantaggio negli ultimi 13 chilometri da solo. Gli highlights della tappa mostrano le fasi salienti di questa fuga, culminata con il trionfo dell’atleta. La corsa ha visto anche altri momenti di interesse lungo il percorso, ma Bettiol si è imposto negli ultimi chilometri.
Alberto Bettiol ottiene il nono successo in carriera dopo 182 km di fuga, dei quali gli ultimi 13 da solo: guarda gli highlights della tredicesima tappa del Giro d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Giulio Ciccone in Maglia Rosa | Giro d'Italia 2026 Tappa 4 | I VERI Highlights
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna e Bettiol in fuga, ma continuano gli scattiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:07 Ci sono anche Giulio Ciccone (Lidl – Trek) e Davide...
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 15 in fuga, l’Italia spera in Bettiol, Busatto e MaestriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.
Prima della partenza della tredicesima tappa del @giroditalia per l’iniziativa Eroi della sicurezza, sono stati premiati alcuni poliziotti intervenuti per fermare in sicurezza un veicolo che procedeva contromano lungo l’A26 poliziadistato.it/articolo/19966… #22 x.com
Percorso, altimetria, difficoltà e salite della tredicesima tappa del Giro d'Italia 2026: Alessandria-Verbania. facebook
Classifica Giro d’Italia 2026: Eulalio in maglia rosa prima delle Alpi, Pellizzari in top-10La tredicesima tappa del Giro d'Italia 2026 era disegnata per una fuga da lontano e il copione è stato pienamente rispettato, con l'attacco di giornata ... oasport.it
Giro, Bettiol, Eulalio, Vingegaard: come cambia la classifica dopo la tredicesima tappaLa situazione dopo la tredicesima frazione della Corsa Rosa ... msn.com