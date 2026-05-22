Giovane ferito a coltellate nel salernitano | indagano i carabinieri
Nella serata di ieri, un giovane di origine magrebina è stato ferito da coltellate a Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulla natura dell’aggressione o sull’identità dell’aggressore. La vittima è stata medicata e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state specificate.
Nella serata di ieri un giovane di origine magrebina è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento avvenuto a Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano. Dopo l’aggressione, il ragazzo si è presentato autonomamente presso la postazione del 118 per chiedere soccorso.La corsa in ospedaleI. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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