Giornata della Legalità | un pomeriggio tra sport memoria e impegno civile

Sabato 23 maggio, nel 34esimo anniversario della Strage di Capaci, il paese di Erchie ha organizzato un pomeriggio dedicato alla “Giornata della Legalità”. L’evento ha coinvolto la comunità locale con iniziative di sport, momenti di memoria e attività di impegno civile. La manifestazione si è svolta nel centro del paese e ha visto la partecipazione di cittadini di tutte le età, che si sono riuniti per ricordare le vittime e promuovere valori legati alla legalità.

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