In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno, si svolge una festa dedicata alla legalità. L’evento coinvolge diverse organizzazioni e istituzioni che si riuniscono per ricordare le vittime innocenti di criminalità e violenza. La manifestazione si svolge in una piazza centrale, con interventi, testimonianze e attività pubbliche rivolte alla cittadinanza. La giornata mira a sensibilizzare sulla lotta contro l’illegalità.

In occasione della ’Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia’, a Cesenatico, ieri, è stato organizzato un importante e partecipato incontro nell’area della ex colonia Prealpi, il bene immobile sequestrato e confiscato nel 2001 a persone vicine alla banda della Magliana. Siamo a Villamarina, dove l’immobile è stato trasferito dallo Stato alla regione Emilia-Romagna nel 2004 e da questa al Comune, in base alla legge sui beni confiscati alle mafie e alla criminalità organizzata, dietro il vincolo di destinarlo a finalità sociali di rilievo. Da allora è iniziato un percorso che si è concluso lo scorso anno, quando il comune e Acer hanno realizzato una moderna costruzione, all’interno della quale ci sono 18 appartamenti di varie metrature, da destinare ai nuclei familiari a basso reddito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa della legalità nella Giornata della Memoria

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