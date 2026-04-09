Spark the night la Fontana del Graziosi si illumina di blu
Sabato 11 aprile, a Modena, la Fontana del Graziosi in largo Garibaldi sarà illuminata di blu in occasione dell’evento
Sabato 11 aprile la Fontana del Graziosi in largo Garibaldi, a Modena, sarà illuminata di luce di colore blu per l'iniziativa "Spark the Night": nata dalla volontà dei PDAvengers, il gruppo di giovani con Parkinson nel mondo, intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Parkinson. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
"Stop alle bombe sui civili", il Comune di Modena illumina di blu la fontana del GraziosiIl Comune di Modena aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che ricorre domenica 1 febbraio, e...
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