Terni giornata internazionale dei bambini scomparsi il focus della prefettura sul territorio | 56 segnalazioni in poco più di un anno
In provincia di Terni, dall’inizio del 2025, sono state presentate 56 segnalazioni di minori scomparsi. La giornata internazionale dei bambini scomparsi è stata occasione per la prefettura di fare il punto sulla situazione nel territorio. La cifra si riferisce a poco più di un anno di segnalazioni, che vengono gestite dalle autorità competenti. La giornata è stata dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e a monitorare le azioni in corso per la ricerca dei minori.
In provincia di Terni, dall’inizio del 2025 a oggi, sono stati segnalati 56 casi di minori scomparsi. Un dato che riporta l’attenzione su un fenomeno delicato e spesso poco conosciuto, proprio nei giorni in cui si celebra la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, in programma il 25 maggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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