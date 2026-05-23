Giornata ecologica di primavera tutela dell' ambiente nel parco delle Madonie

Si è aperta stamani, presso il geosito Madonie UGGp "Cascata Scopalacqua", la Settimana europea dei Geoparchi. Dopo i saluti delle autorità civili e dei rappresentanti delle associazioni presenti, è stato fruito, sotto la guida dei geologi Torre, il geosito Unesco attraverso il relativo sentiero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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