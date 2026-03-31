Madonie evento record organizzato in 24 ore dallo Sci club Parco delle Madonie

Lo Sci Club Parco delle Madonie, associazione nata a Petralia, ha organizzato nello scorso fine settimana un evento sciistico in sole 24 ore. L’iniziativa, portata a termine da questa storica realtà, arriva dopo un periodo di allenamenti e gare svolti a Bormio. L’organizzazione ha coinvolto diverse figure e risorse per realizzare l’evento in tempi così stretti.

Colpo di coda dell'inverno. Tra neve fresca e la magia della fiaccolata notturna. "Segnale di vitalità e amore per l'intero comprensorio" Nonostante la stagione invernale sembrasse ormai conclusa e la stazione fosse già in fase di smantellamento, un improvviso "colpo di coda" dell’inverno ha riportato la neve sulle Madonie. I soci del club non hanno esitato: grazie a una mobilitazione immediata, hanno trasformato un evento atmosferico inaspettato in una celebrazione collettiva, culminata proprio nel fascino della discesa notturna sulle piste di Piano Battaglia. Afferma il presidente dello Sci Club, Piero Ferlino: "Vista la nevicata... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Cacciano in un'area protetta del Parco delle Madonie, denunciati 8 bracconieriL'intervento dei carabinieri in contrada Favara, a Caltavuturo, dove vige il divieto assoluto di attività venatoria. Parco delle Madonie, consulenza gratuita per il Geoparco Unesco ad Angelo MerlinoL'ex presidente e funzionario tecnico agronomo della Regione Siciliana ha contribuito in maniera significativa alla conoscenza delle peculiarità del... Una selezione di notizie su Madonie evento record organizzato in 24... Discussioni sull' argomento Colpo di coda dell’inverno sulle Madonie: sci e fiaccolata a Piano Battaglia; Lo Sci Club Parco delle Madonie riaccende la passione: una fiaccolata notturna organizzata in 24 ore. Madonie, evento record organizzato in 24 ore dallo Sci club Parco delle MadonieColpo di coda dell'inverno. Tra neve fresca e la magia della fiaccolata notturna. Segnale di vitalità e amore per l'intero comprensorio ... palermotoday.it