Parco delle Madonie la strategia della tutela | istituzioni e tecnici uniti per il futuro del geopark

Al Parco delle Madonie si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle strutture tecniche dell’amministrazione regionale e i vertici dell’Ente Parco, con l’obiettivo di delineare strategie di tutela del territorio. L’appuntamento ha coinvolto diversi tecnici e istituzioni che si sono confrontati sui progetti e le iniziative in corso per il futuro del geopark. La discussione si è concentrata sulla salvaguardia ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Vertice operativo con dirigenti regionali, corpo forestale e sindaci del territorio. Ambiente e sviluppo indicati come la vera chiave di crescita sostenibile La tutela dell’ambiente come fondamento dello sviluppo del territorio. È questo il principio che ha guidato l’incontro istituzionale svoltosi presso l’Ente Parco delle Madonie, dove si sono riuniti rappresentanti delle principali strutture tecniche dell’amministrazione regionale, vertici del Corpo Forestale e amministratori locali per definire strategie condivise di protezione e valorizzazione del Madonie Unesco Global Geopark. Un confronto operativo che ha posto al centro il rafforzamento della collaborazione tra enti e istituzioni chiamati, a vario titolo, a gestire e custodire uno dei patrimoni naturalistici più importanti della Sicilia e dell’intero Mediterraneo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Parco delle Madonie, concluso il corso per 130 selecontrollori: "Il loro ruolo è centrale nelle politiche di tutela del territorio"Si è svolto oggi, nel Comune di Isnello, il corso di formazione per selecontrollori promosso dall’Ente Parco delle Madonie, Unesco Global Geopark,... Geopark Unesco Madonie, visita delle guide ufficiali della miniera polacca di salgemma di WieliczkaLa visita rientra in un accordo programmatico tra l'associazione Sottosale e la direzione generale della miniera polacca In visita nel Geopark Unesco... Tutti gli aggiornamenti su Parco delle Madonie la strategia della... Temi più discussi: Servizio civile, 6 posti disponibili nell'ambito di un progetto del Parco delle Madonie; Parco delle Madonie, Angelo Merlino torna a collaborare con il Geoparco Unesco; Camminata Pasquale: un viaggio itinerante sulle Madonie lungo la Via dei Frati; Museo Civico: Tornano nelle Madonie le Passeggiate dell’Invisibile: arte, natura e comunità nei boschi del Parco. Il dott. Spinnato al Parco delle Madonie: rafforzato il presidio scientifico per la tutela della faunaIl dott. Spinnato giunge in posizione di comando dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZS), grazie alla disponibilità istituzionale del Direttore Generale, prof.ssa Francesca Di G ... esperonews.it Madonie, il parco vuole l'UeProtezione della natura e sviluppo economico. Un connubio che da anni è diventato realtà nei maggiori santuari naturalistici d'Europa e che ora sta per realizzarsi anche in Sicilia. Il parco delle ... milanofinanza.it Zona stadio Maradona. Parco San Paolo ostaggio dei parcheggiatori abusivi - facebook.com facebook Residenti denunciano parco giochi per troppo rumore. Via al processo, il giudice: «Fate rispettare il limite dei decibel» x.com