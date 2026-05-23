Giornata della legalità i Fuoricentro pubblicano il videoclip di Miss mafia

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata della legalità, i Fuoricentro pubblicano il videoclip di Miss Mafia, singolo estratto dal nuovo EP Un pianeta alla deriva, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il video, realizzato con immagini storiche concesse dalla Fondazione Falcone-museo del Presente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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